Ponte sullo Stretto, la società: «Nessuna esclusione dell’Ue»

Il mancato inserimento del Ponte sullo Stretto nell’elenco delle principali infrastrutture riportate nel mandato negoziale del Consiglio dell’Unione europea sul programma Connecting Europe Facility (Cef III) per il periodo 2028-2034 ha alimentato interrogativi sul ruolo dell’opera nell’ambito delle priorità europee. La società Stretto di Messina ha però escluso che tale circostanza rappresenti una bocciatura del progetto.

Secondo quanto spiegato dalla società, il documento approvato dal Consiglio Ue nel dicembre 2025 riguarda esclusivamente infrastrutture di carattere transfrontaliero, ossia opere che collegano due o più Stati membri. Tra queste figurano, ad esempio, la Lione-Torino, il tunnel ferroviario del Brennero, la tratta Venezia-Trieste-Koper-Lubiana e altri collegamenti internazionali. Il Ponte sullo Stretto, invece, ricade interamente nel territorio italiano e, per questo motivo, non rientra nell’elenco indicativo.

La società sottolinea che il collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria continua a essere inserito tra gli interventi prioritari del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete Ten-T, il cui nuovo piano di lavoro sarà completato nel 2026. «Ogni altra affermazione al riguardo è priva di fondamento», precisa la società, ricordando che la Commissione europea ha riconosciuto l’interesse strategico dell’opera per gli obiettivi di coesione, sostenibilità, efficienza e miglioramento dell’accessibilità, evidenziando anche i potenziali benefici economici, ambientali e la riduzione dei tempi di percorrenza.

Resta invece confermata la restituzione di oltre 12 milioni di euro all’agenzia europea Cinea, somma anticipata per la progettazione della componente ferroviaria attraverso il programma Cef Transport. Il rimborso è collegato al mancato rispetto delle scadenze previste dal Grant Agreement e al ritardo dell’iter autorizzativo. L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha definito l’operazione una «restituzione temporanea».

Sul tema è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che, in videocollegamento da Roma, ha annunciato un nuovo incontro dedicato al progetto. «Questa settimana avremo un’altra riunione sul tema del Ponte sullo Stretto, che non è la soluzione magica: è il tassello di un puzzle che avvicina non solo Reggio e Messina, ma Palermo e l’intera Isola a Roma, a Milano e al cuore dell’Europa, portando sviluppo e sostenibilità ambientale», ha dichiarato il ministro.

👁 Articolo letto 247 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.