Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti valuta la delibera Cipess

È prevista per oggi, 29 ottobre, alle ore 10, l’udienza collegiale della Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto. I giudici esamineranno la delibera Cipess del 6 agosto, con cui sono stati approvati il progetto definitivo e il piano economico-finanziario. La decisione non sarà immediata: l’organo contabile si riserva alcuni giorni di valutazione, con scadenza fissata al 7 novembre.

Il procedimento era stato rinviato a fine settembre, quando la consigliera Valeria Franchi aveva chiesto chiarimenti a Palazzo Chigi, al Ministero delle Infrastrutture e al Dipartimento per la Programmazione Economica, in merito a coperture finanziarie, costi e tempi di realizzazione. Le integrazioni richieste sono pervenute nei primi giorni di ottobre, ma l’Ufficio di controllo ha ritenuto necessario il passaggio in sede collegiale, come previsto dal regolamento interno.

Tra le questioni ancora aperte figurano la compatibilità tra quadro economico e risorse pluriennali, l’attendibilità delle stime di traffico e la rispondenza del progetto alle normative ambientali, antisismiche ed europee in materia di costi. La Corte dovrà pronunciarsi anche alla luce delle valutazioni del 2011, quando il progetto fu sospeso.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato: “Abbiamo coinvolto costantemente la Commissione europea, che ha partecipato con entusiasmo alla definizione del progetto. La Corte dei Conti deve verificare la regolarità delle procedure, ma puntiamo ad aprire i cantieri a novembre”. Fiducia anche dalla Stretto di Messina Spa, che ha comunicato di aver trasmesso “in modo puntuale” tutta la documentazione richiesta.

Parallelamente, i comitati No Ponte hanno annunciato una conferenza stampa per il 30 ottobre a Palazzo Zanca, in vista della manifestazione del 29 novembre. “La Corte dei Conti ha rappresentato il primo argine istituzionale a un progetto che vogliamo fermare definitivamente”, affermano i promotori.

