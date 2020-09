Ponte sullo Stretto – Germanà: “Con questo Governo esclusione dal Recovery Plan prevedibile”

“L’esclusione del Ponte sullo Stretto dall’elenco delle opere finanziabili con il Recovery Plan è un fatto grave, ma prevedibile perché questo governo non ha nessuna volontà di investire al Sud usando le risorse per opere infrastrutturali che sono attese da decenni”. Lo dichiara il deputato del gruppo misto Nino Germanà , membro della commissione trasporti.

“Il progetto del Ponte sullo Stretto – continua Germanà – è pronto al ministero dei Trasporti: sarebbe bastato inserirlo tra le opere finanziabili per far partire i lavori. Eppure abbiamo ascoltato in queste settimane le parole della ministra De Micheli sulla pista ciclabile del ponte, e il viceministro Giancarlo Cancelleri che addirittura disquisiva anche della possibilità di un tunnel sottomarino. Sarebbe stato più onesto dire agli italiani che con il loro governo il ponte non avrebbe mai visto la luce per questioni ideologiche”.