Ponte sullo Stretto – Gelmini: “Cambierebbe il Paese, si può fare con fondi nazionali”

“Il Ponte sullo Stretto è una grande opera che cambierebbe il Paese, e ovviamente si può fare anche con fondi nazionali”.

Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “la Repubblica Palermo”.

“Il problema, anche in passato, non sono mai state le risorse, bensĂŹ le resistenze ideologiche al progetto. Ora ci sono due nuovi elementi a favore: il Pnrr offre l’opportunitĂ di collegarlo agli interventi sulla mobilitĂ meridionale, e molte delle riserve politiche sull’opera sono cadute. Sarebbe miope non approfittare delle circostanze”.

Ad esempio il fatto che anche tra i 5Stelle si è aperto i dibattito. La sua opinione qual è? II Ponte si farĂ ? “Il cambio di marcia del Movimento 5Stelle sarebbe un dato importante, ma non mi sembra ancora consolidato. Credo che anche loro si stiano rendendo conto che l’opinione pubblica del Sud ritiene il Ponte indispensabile e che difficilmente darĂ consenso a chi si oppone alla sua realizzazione”.