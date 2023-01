Ponte sullo Stretto di Messina: il centrodestra rilancia l’opera per lo sviluppo del Sud

Ponte sullo Stretto di Messina: il centrodestra rilancia l’opera per lo sviluppo del Sud

Il presidente Silvio Berlusconi ha dichiarato la volontà politica del centrodestra di riavviare il progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera che rappresenta una battaglia storica per Forza Italia. La costruzione di questa infrastruttura è stata più volte bloccata dall’ideologia della sinistra e dai 5 Stelle, ma anche da errori commessi da governi tecnici precedenti.

Per il centrodestra, le infrastrutture sono fondamentali per creare lavoro, sviluppo e crescita, soprattutto al Sud del Paese. La realizzazione del Ponte sullo Stretto non è più rinviabile, soprattutto considerando il ruolo strategico che sta assumendo l’area del Mediterraneo.

La sottosegretaria Matilde Siracusano sostiene che la Sicilia e il Mezzogiorno non possono perdere questa grande occasione di sviluppo e che l’impegno del premier Meloni, del ministro Salvini e del presidente Berlusconi va nella giusta direzione. La costruzione del ponte rappresenterebbe un’importante opportunità per il rilancio economico e sociale di queste aree del Paese.