Ponte sullo Stretto, confronto tra Musolino e Ciucci a Roma

La senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, ha incontrato a Roma l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, per discutere delle opere compensative da realizzare prima dell’avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto. Durante il confronto è stata sottolineata l’importanza di interventi mirati a ridurre i disagi per la città legati alla futura costruzione.

“La priorità – ha affermato Musolino – è garantire a Messina un sistema idrico in grado di assicurare l’autosufficienza, mentre i cantieri dovranno disporre di un approvvigionamento autonomo”. L’esponente di Italia Viva ha evidenziato come le opere indicate dall’amministrazione comunale costituiscano uno strumento necessario per bilanciare l’impatto della grande infrastruttura sul territorio.

La senatrice ha inoltre ribadito l’esigenza che la realizzazione del Ponte diventi occasione di cambiamento strutturale per la città. “Con il dottor Ciucci – ha spiegato – ho riflettuto sul fatto che questa opera debba rappresentare un’opportunità per la trasformazione di Messina, migliorando la qualità della vita dei cittadini e valorizzando il territorio, superando fragilità che hanno limitato lo sviluppo economico e sociale”.

Musolino ha concluso assicurando il proprio impegno costante. “Il mio lavoro per Messina sarà concreto e scevro da logiche di spartizione di incarichi. I messinesi devono essere i veri protagonisti di questa grande opera”, ha dichiarato.

