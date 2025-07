Ponte sullo Stretto, confermati 13,5 miliardi e atti contrattuali

Alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Stretto di Messina, presieduto da Giuseppe Recchi, per valutare la documentazione finale del progetto del ponte sullo Stretto in vista dell’esame del CIPESS previsto nei prossimi giorni. Su proposta dell’amministratore delegato Pietro Ciucci e in ottemperanza al Decreto Legge 35/2023, il CdA ha approvato gli atti integrativi ai contratti con il contraente generale Eurolink, con il project management consultant Parsons Transportation Group, con il monitor ambientale Edison Next Environment e con il broker assicurativo Marsh, nonché l’integrazione della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredata dal piano economico-finanziario.

Il valore complessivo dell’investimento rimane confermato a 13,5 miliardi di euro, finanziati interamente dalla Legge di Bilancio 2025 e dall’aumento di capitale sottoscritto da Stretto di Messina nel 2023.

“Quest’ultima fase verso il CIPESS è stata particolarmente impegnativa sia per la mole dei documenti da presentare, sulla quale abbiamo posto il massimo dell’attenzione, che per il coinvolgimento attivo di molti soggetti, come l’Accordo di Programma sottoscritto da sette firmatari”, ha dichiarato Pietro Ciucci.

“In sede di CdA abbiamo completato la predisposizione dei documenti che il Ministero sottoporrà al CIPESS. Con la pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale, attesa entro la fine dell’estate dopo il nulla osta della Corte dei Conti, si entrerà nella fase realizzativa. Avvieremo la progettazione esecutiva per fasi, insieme al Programma delle Opere Anticipate – bonifiche ordigni, indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche, realizzazione dei campi base – e, con la dichiarazione di pubblica utilità, partiranno gli espropri secondo il piano definito, garantendo attenzione ai soggetti coinvolti.”

