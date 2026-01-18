Ponte sullo Stretto, Ciucci: «L’iter del Ponte non si è mai fermato»

Il percorso amministrativo del Ponte sullo Stretto prosegue senza interruzioni, secondo quanto ribadito dall’amministratore delegato della società “Stretto di Messina”, Pietro Ciucci. In attesa che il quadro normativo annunciato dal Governo trovi concreta applicazione, Ciucci mantiene un atteggiamento improntato al «doveroso riserbo», limitandosi a confermare la propria presenza a Messina nei primi giorni di febbraio. Una visita che si inserisce nel solco di un dialogo costante con i territori interessati, ritenuto dallo stesso dirigente un passaggio imprescindibile.

«L’interlocuzione con i territori è essenziale, l’iter del Ponte non si è mai fermato», ha più volte sottolineato Ciucci, richiamando il contenuto del futuro decreto sui commissariamenti. Il provvedimento, secondo quanto anticipato, dovrà includere «chiarimenti procedurali per la riattivazione dei procedimenti riguardanti la delibera del Cipess e il decreto interministeriale relativo al III Atto aggiuntivo alla Convenzione, al fine di conformarsi alle motivazioni della Corte dei conti».

Proprio l’esigenza di disporre di un interlocutore unico nei rapporti con la magistratura contabile avrebbe orientato l’Esecutivo verso la scelta di un commissario dedicato. In questo contesto si colloca anche l’incarico che sarà attribuito all’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, chiamato a svolgere il ruolo di coordinatore per l’insieme delle opere ferroviarie connesse al Ponte.

La decisione risponde a una strategia di razionalizzazione e di accelerazione delle procedure, che, pur non essendo state formalmente sospese, risultano rallentate a seguito del mancato via libera della Corte dei conti alla registrazione della delibera Cipess del 6 agosto 2025.

👁 Articolo letto 99 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.