Ponte sullo Stretto: cantieri propedeutici partiranno a settembre

Nel contesto di Thinkingreen a Taormina, Pietro Ciucci, amministratore delegato di Stretto di Messina, ha annunciato che, una volta acquisito il via libera del Cipess previsto per metà luglio, da settembre prenderanno avvio i cantieri propedeutici al Ponte sullo Stretto. Le attività iniziali riguarderanno indagini archeologiche, adeguamenti viari, bonifiche e misure compensative per un valore complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro. Ciucci ha inoltre sottolineato i passi avanti compiuti dal 2023 e lo stanziamento dei 13,5 miliardi necessari alla realizzazione dell’opera.

Domani è attesa la partecipazione del ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha illustrato l’impiego di 300 milioni di euro di fondi di coesione in Sicilia, di cui 40 milioni destinati allo svincolo di Monforte San Giorgio, volto a decongestionare l’area milazzese. Filippo Nasca, presidente del Cas, ha precisato che le risorse finanzieranno anche il rinnovo dei sistemi di automazione pedaggi a Taormina e Giardini Naxos, con nuove uscite a Santa Teresa e Alì, riducendo i tempi di sosta.

Apre i lavori Michel Curatolo, seguito dal sindaco Cateno De Luca che ha richiamato l’importanza delle certificazioni ambientali, e da Emilio Pintaldi, moderatore che ha presentato il video messaggio della viceministra Vannia Gava: “Il ponte rispetta le linee guida europee e il procedimento VIA-VAS ha confermato la tutela della biodiversità”. Matilde Siracusano ha ricordato i 20 milioni per bonificare la zona Falcata a Messina.

Irene Gionfriddo di Italferr ha esposto soluzioni di rigenerazione urbana e paesaggistica, mentre il Protocollo d’Intesa del 31 gennaio tra Comune di Messina, Regione, Stretto di Messina, RFI e FS Sistemi Urbani punta alla valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse nel corridoio TEN-T. Fabio Romani di Webuild ha descritto otto progetti infrastrutturali, stimando fino a 7.000 occupati e il coinvolgimento di circa 1.700 imprese. Infine, è stata inaugurata all’Hotel NH Collection la mostra “Movimento” di Giuliano Cardella.

👁 Articolo letto 179 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.