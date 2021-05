Ponte sullo Stretto – Bucalo (FdI): “Realizzarlo farebbe dell’Italia una nazione moderna ed efficiente”

Il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, ieri a Messina, nella sede del Cas, per parlare del Ponte sullo Stretto, ha detto che l’imponente infrastruttura si farĂ , sulla base di una unitĂ d’intenti cui, perĂČ, deve concorrere anche l’Europa. Un tasto, quello dell’unitĂ d’intenti necessaria alla realizzazione del Ponte, sul quale da tempo batte la deputata nazionale di Fratelli d’Italia, onorevole Ella Bucalo, giĂ componente dell’Intergruppo parlamentare ‘Ponte sullo Stretto – rilancio e sviluppo italiano che parte dal Sud’.

Per realizzare questa grande opera- dice Bucalo- occorrono piĂč ‘attori’, oltre le due regioni interessate:  Sicilia e Calabria non devono essere viste come uniche beneficiarie della sua ricaduta sul territorio in termini di economia e richiamo turistico, perchĂ© del Ponte deve essere valutato l’impatto di modernitĂ ed efficienza che avrebbe, sull’intera Europa, la nazione che riesce a fare di un’antica, vetusta, idea, una realtĂ . Ecco perchĂ© l’intero continente deve ‘sposare’ la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Fratelli d’Italia, sin dalla sua nascita, ha piĂč volte presentato iniziative parlamentari per il collegamento stabile tra le due sponde dello Stretto, che significherebbe azzerare il gap economico, turistico, dei trasporti, esistente tra le due regioni dirimpettaie e il resto d’Italia.

Il viceministro Morelli ieri ha detto che il governo ci sarĂ , che il PNRR ha buttato le basi, tanto al Nord quanto al Sud, per la realizzazione, a terra, di infrastrutture, ed ha aggiunto che l’Italia possiede capacitĂ tecniche ed industriali per dare finalmente via ad un’opera attesa da che si ha memoria. Ebbene – conclude Ella Bucalo- mi impegnerĂČ anch’io attraverso la mia azione parlamentare, come componente della Commissione Lavoro, perchĂ© Ponte sullo Stretto sia.