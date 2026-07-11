Polizia Municipale, CISL FP chiede più personale e più ore di servizio

La CISL FP Messina interviene sul percorso di rafforzamento del Corpo di Polizia Municipale, esprimendo apprezzamento per le iniziative adottate dall’Amministrazione comunale per affrontare la riduzione dell’organico. Il sindacato richiama l’attenzione sul concorso pubblico bandito nel 2024 per la copertura di 100 posti e sul successivo utilizzo della graduatoria, che ha consentito l’assunzione di ulteriori agenti con contratto a tempo determinato e part-time di 24 ore settimanali.

Secondo il segretario generale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri, il percorso avviato dovrebbe proseguire considerando i pensionamenti e le altre cessazioni dal servizio registrate negli ultimi mesi. «Riteniamo che il percorso avviato dall’Amministrazione debba adesso proseguire, tenendo conto delle cessazioni dal servizio intervenute e della necessità di garantire una presenza sempre più capillare della Polizia Municipale sul territorio».

Il sindacato evidenzia che le 24 ore settimanali degli agenti assunti con contratto a termine sono finanziate per tre anni attraverso il Fondo per la sicurezza urbana del Ministero dell’Interno. Per questo motivo chiede al Comune di valutare la possibilità di destinare risorse proprie all’estensione dell’orario di lavoro fino a 36 ore settimanali, sfruttando la capacità assunzionale e finanziaria dell’Ente.

«Le maggiori ore di servizio potrebbero essere destinate al potenziamento del controllo del territorio e dei servizi di prossimità, con particolare attenzione alle periferie e alle aree maggiormente interessate da criticità», afferma Bicchieri.

La CISL FP Messina sollecita inoltre lo scorrimento della graduatoria per la copertura di tutti e cinque i posti di Funzionario di Polizia Municipale. Attualmente, infatti, dei cinque funzionari inizialmente assunti soltanto tre prestano servizio nel Corpo, mentre uno è in posizione di comando presso un altro ente e un altro ha lasciato l’incarico per trasferirsi in una diversa amministrazione.

«Il rafforzamento del personale operativo deve necessariamente essere accompagnato da un’adeguata presenza di Funzionari, indispensabili per assicurare il coordinamento e un’efficiente organizzazione dei servizi», conclude il sindacato.

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