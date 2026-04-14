Polizia Metropolitana di Messina: operazioni su ambiente e sicurezza

Controlli intensificati da parte della Polizia Metropolitana di Messina su più fronti, con interventi mirati che hanno interessato sia il capoluogo sia diversi centri della provincia. L’attività si è concentrata sul contrasto al bracconaggio, sulla tutela ambientale e sulla sicurezza della circolazione stradale, con operazioni coordinate volte a garantire il rispetto delle normative vigenti.

Nel territorio rurale di Milazzo, gli agenti hanno proceduto al sequestro di numerosi dispositivi illegali utilizzati per la cattura delle quaglie, pratica vietata dalla legislazione a protezione della fauna selvatica. L’operazione si inserisce nell’ambito delle azioni di prevenzione contro comportamenti che compromettono l’equilibrio dell’ecosistema.

Parallelamente, a Francavilla di Sicilia è stata individuata una discarica non autorizzata, successivamente posta sotto sequestro. L’intervento rientra nelle attività di contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti, ritenuto un rischio per l’ambiente e per la salute pubblica.

I controlli hanno riguardato anche il comparto produttivo, con verifiche sulle autorizzazioni ambientali, in particolare sull’Autorizzazione Unica Ambientale. L’obiettivo è assicurare che le attività economiche operino nel rispetto delle disposizioni in materia ambientale.

Sul versante della viabilità, i controlli lungo le arterie provinciali e nel territorio comunale di Messina hanno portato all’emissione di sanzioni, alla sospensione di patenti per l’uso del cellulare alla guida e all’individuazione di veicoli privi di assicurazione o revisione.

Le operazioni si inseriscono nel piano di rafforzamento operativo guidato dal comandante Domenico Martino. “Le attività della Polizia Metropolitana – afferma il vice sindaco metropolitano Flavio Santoro – confermano l’impegno costante di Palazzo dei Leoni nel garantire sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente su tutto il territorio provinciale, assicurando una presenza efficace e coordinata a servizio della comunità”.

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