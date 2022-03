Polizia di Stato – Bilancio della campagna sulla sicurezza stradale

Si ù svolta dal 21 al 27 marzo la campagna congiunta di sicurezza stradale “SPEED”, promossa da Roadpol – European Roads Policing Network, network europeo delle Polizie Stradali, al quale, da ormai oltre 10 anni, la Polizia Stradale italiana partecipa.

La campagna si Ăš posta come obiettivo quello di intensificare i servizi di controllo della velocitĂ , atteso che il mancato rispetto dei limiti di velocitĂ costituisce una delle maggiori cause di incidentalitĂ stradale.

In occasione di tale operazione, la Sezione Polizia Stradale di Trapani ha predisposto, sull’intero territorio provinciale, mirati servizi di controllo, tanto mediante strumentazioni elettroniche atte a rilevare la velocità a distanza, tanto mediante controlli delle pattuglie effettuati sui cronotachigrafi dei veicoli che ne sono muniti e che restituiscono il dato della velocità mantenuta dal mezzo pesante nelle ultime 28 giornate. Complessivamente sono stati impressi 490 fotogrammi, il che vuole dire che 490 veicoli hanno superato i limiti di velocità previsti e 7 mezzi pesanti sono stati sanzionati a causa della velocità .

I servizi sono stati effettuati in autostrada ed in particolare sull’A29 e sull’A29 Dir.

Nonostante la campagna europea di sicurezza stradale si sia conclusa, la Polizia Stradale seguiterà a svolgere detti servizi con regolarità , nell’intento di garantire un’attività di prevenzione dell’incidentalità stradale.

Nello specifico, i controlli sono stati effettuati sul tratto autostradale dell’A29 Diramazione – direzione Trapani, altezza galleria di Segesta, ove Ăš aperto, allo stato, un cantiere di riammodernamento della galleria stessa con un doppio senso di marcia e riduzione dei limiti di velocitĂ , proprio per prevenire incidenti stradali. In quest’ottica le pattuglie della Polizia Stradale di Trapani effettueranno con assiduitĂ servizi mirati di controllo della velocitĂ in questo tratto.