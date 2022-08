Politiche giovanili – Regione e presidenza del Consiglio finanziano progetti per oltre 1,6 milioni

Oltre un milione e 600 mila euro a favore delle politiche giovanili in Sicilia. Approvate le graduatorie provvisorie dell’Avviso, pubblicato nel novembre scorso, con il quale sono stati selezionati 24 progetti che¬†saranno¬†finanziati dalla Regione e dal dipartimento della Giovent√Ļ¬†della presidenza del Consiglio dei ministri,¬†attraverso il Fondo politiche giovanili anno 2019-2020.¬†

Si tratta delle graduatorie relative a due linee d’azione distinte. Per la prima, “Partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale dei territori”,¬†sono stati ammessi 12¬†progetti su 20¬†che, a fronte della¬†dotazione totale di circa 833 mila euro, otterranno in media circa¬†70 mila euro ciascuno. Tra questi, cinque progetti ricadono nella provincia di Palermo,¬†cinque¬†in quella di Catania, uno ad Agrigento e uno a Serradifalco (Caltanissetta). Sono otto, invece, quelli non ammessi o esclusi dal finanziamento.

Per quanto riguarda, invece, la seconda graduatoria, relativa alla Linea 2 – Azione “Giovani e cultura”, sono state ammesse e ritenute finanziabili 12 domande su 30 presentate.¬†La dotazione finanziaria, in questo caso, ammonta a pi√Ļ di 830 mila euro: quattro progetti saranno finanziati a Palermo, due in provincia di Catania, tre in provincia di Enna, uno a Ravanusa (Agrigento),¬†uno a Riesi (Caltanissetta)¬†e uno a Ragusa. Cinque istanze sono state ammesse ma ritenute non finanziabili e 13 proposte progettuali, invece, sono state dichiarate non ammissibili.¬†

I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni o deduzioni entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.