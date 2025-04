Policlinico Messina attiva percorso integrato contro il melanoma

All’interno del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina è stato istituito un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il melanoma, con l’obiettivo di assicurare una presa in carico omogenea, tempestiva e specialistica per ogni paziente con sospetta diagnosi. Il programma è strutturato per coinvolgere tutte le fasi del trattamento, dalla diagnosi precoce all’impiego delle terapie più avanzate, inclusa l’immunoterapia e le terapie target.

Il melanoma, neoplasia derivante dalla trasformazione dei melanociti della pelle o di sedi extracutanee come l’occhio o le meningi, rappresenta solo il 5% dei tumori cutanei ma causa oltre l’80% dei decessi ad essi collegati, a causa dell’elevata tendenza alla metastatizzazione precoce. Secondo i dati forniti dalla Banca Dati dei Registri Tumori della Sicilia, nel 2019 sono stati registrati circa 600 nuovi casi l’anno, con un’incidenza pari a 11 casi ogni 100.000 uomini e 9 ogni 100.000 donne.

La prevenzione e la diagnosi tempestiva, attraverso l’osservazione dei segni indicati dalla regola dell’“ABCDE”, restano strumenti essenziali per l’individuazione precoce della malattia. Il medico di medicina generale o il pediatra costituisce il primo punto di riferimento nel sistema di sorveglianza.

Il nuovo PDTA prevede un’assistenza coordinata da un Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) diretto dal Prof. Mario Vaccaro, professore ordinario di Malattie Cutanee e Veneree dell’Università degli Studi di Messina. Il GOM è composto da specialisti in varie discipline, tra cui dermatologia, oncologia, chirurgia plastica e generale, anatomia patologica, radiologia, medicina nucleare, radioterapia, psicologia clinica, infermieristica e gestione dei casi clinici. Il paziente viene seguito da un referente infermieristico e dal case manager aziendale, che lo accompagna lungo l’intero percorso, dalla fase diagnostica alla pianificazione terapeutica.

«Questo PDTA non è solo un protocollo, ma un impegno concreto verso una medicina moderna, centrata sulla persona e basata sull’evidenza», ha affermato il Prof. Vaccaro. «Il nostro obiettivo è offrire cure oncologiche di qualità ai cittadini della Sicilia orientale, mantenendoli all’interno del loro contesto territoriale».

