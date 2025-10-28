Policlinico “G. Martino” di Messina, stop al fumo negli ospedali
L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina ha avviato una campagna di sensibilizzazione per il rispetto del divieto di fumo negli spazi ospedalieri, interni ed esterni. L’iniziativa mira a contrastare comportamenti contrari alla normativa vigente e a garantire ambienti più salubri per pazienti, personale e visitatori.
La misura si richiama alla Legge 3/2003, che vieta il fumo in tutti i luoghi pubblici e di lavoro, compresi quelli sanitari. Nonostante la normativa sia in vigore da anni, la sua applicazione risulta spesso disattesa.
“Non siamo più disposti a tollerare – ha dichiarato il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – comportamenti scorretti che in primo luogo comportano un rischio per la salute e al tempo stesso creano ambienti sempre più insalubri. Ogni violazione verrà segnalata e saranno adottate le sanzioni che la norma prevede”.
L’AOU “G. Martino” rivolge l’appello al rispetto del divieto a tutta la comunità ospedaliera, compresi familiari, visitatori e caregivers, per promuovere un contesto coerente con i principi di tutela della salute e della ricerca.
Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, il fumo rappresenta ancora un problema anche tra gli operatori sanitari. La percentuale di fumatori tra medici e personale non medico è stimata intorno al 20%, con una lieve riduzione registrata negli ultimi anni. La direzione dell’ospedale ribadisce l’impegno a vigilare sul rispetto delle norme e a garantire un ambiente libero dal fumo.
👁 Articolo letto 256 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.