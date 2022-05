Policlinico di Messina – Diabete e malattie endocrine in bambini e adolescenti

Novità su complicanze e terapie nel focus in memoria del prof. Filippo De Luca

Diabete e malattie endocrine in et√† pediatrica, complicanze e nuove opportunit√† terapeutiche, pubert√† precoce, obesit√† adolescenziale, anoressia, patologie ossee, le criticit√† nei percorsi diagnostici: sono alcuni degli argomenti oggetto di approfondimento nel focus ‚ÄúUpdate in endocrinologia e diabetologia pediatrica‚ÄĚ, in programma venerd√¨ 13 e sabato 14 maggio nell‚Äôaula magna pediatrica del padiglione NI del Policlinico ‚ÄúG. Martino‚ÄĚ di Messina, intitolata al compianto¬†Filippo De Luca. Proprio alla memoria di questo illustre professore, scomparso improvvisamente tre anni fa e considerato un ‚Äúmaestro‚ÄĚ nell‚Äôambito della pediatria, avendo guidato per diversi anni la scuola del nosocomio universitario, √® dedicato il convegno curato dai docenti¬†Malgorzata Wasniewska¬†e¬†Fortunato Lombardo, in qualit√† di responsabili scientifici, e promosso dal Dipartimento di Patologia Umana dell‚Äôadulto e dell‚Äôet√† evolutiva¬†e¬†dall‚ÄôUOC di Pediatria, diretta fino a qualche settimana fa da¬†Giovanni Battista Pajno, recentemente venuto a mancare e che presidier√† ‚Äúidealmente‚ÄĚ l‚Äôassise.¬†

Le novità dal punto di vista clinico e scientifico per questo tipo di malattie sono in continua evoluzione e vengono favorite dai costanti e rapidi progressi: da qui nasce la necessità di un aggiornamento costante del pediatra. L’obiettivo  del corso è fornire un’analisi a tutto campo su argomenti specifici dell’endocrinologia e della diabetologia pediatrica, grazie alla presenza di numerosi specialisti. Inoltre l’appuntamento accenderà i riflettori sullo stato dell’arte di talune patologie rare di origine endocrinologica.

L’evento, con inizio alle ore 14.30 di venerdì 13, ha un approccio multidisciplinare ed è suddiviso in sei sessioni in cui si parlerà di argomenti specialistici, ma con un taglio pratico per il pediatra di famiglia. Verranno infatti approfonditi il diabete tipo 1 e le sue complicanze, la pubertà precoce, il rachitismo ipofosfatemico e l’acondroplasia, l’obesità infantile e adolescenziale, la bassa statura e la terapia con ormone della crescita, le disgenesie gonadiche, gli effetti sul sistema endocrino dell’anoressia e le patologie tiroidee dal neonato all’adolescente.

L’UOC di Pediatria è ormai da diversi anni un Centro di riferimento per le patologie endocrinologiche croniche e rare per tutto il territorio siciliano e calabrese.

Del comitato scientifico fanno parte: Domenico Corica, Stefano Passanisi e Giorgia Pepe; coordinatori, Tommaso Aversa, Maria Francesca Messina, Giuseppina Salzano e Mariella Valenzise. Il corso, patrocinato da SIEDP (società italiana endocrinologia e diabetologia pediatrica), Simpef Sicilia (sindacato medici pediatri di famiglia), Fimp Calabria (federazione italiana medici pediatri) e Fimp Messina, è accreditato ai fini ECM con 7 punti. Per info: segreteria organizzativa www.samacongressi.it.