Policlinico di Messina, accordo dopo lo scontro tra sigle sindacali

Si è concluso con un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali il confronto sulle procedure di stabilizzazione del personale dell’AOU Policlinico di Messina. Il percorso, inizialmente rallentato da posizioni divergenti tra le sigle, ha registrato un esito condiviso al termine di un incontro tra management, rappresentanze sindacali e RSU.

Uil-FP e CGIL-FP avevano segnalato criticità legate a iniziative promosse dalla CISL FP, ritenute responsabili di aver determinato una sospensione dei percorsi di stabilizzazione per diverse figure professionali, tra cui infermieri, tecnici sanitari, fisioterapisti, ostetriche e dirigenti. “Un’iniziativa grave e incomprensibile”, hanno dichiarato Livio Andronico e Antonio Trino, esprimendo soddisfazione per il superamento della fase di stallo e per la ripresa delle procedure.

Nel corso del confronto, secondo Uil-FP e CGIL-FP, è stata confermata la necessità di procedere nel rispetto dei vincoli normativi, della programmazione del personale e del tetto di spesa, garantendo continuità ai percorsi avviati e prevedendo ulteriori possibilità di stabilizzazione per alcune figure, tra cui le ostetriche.

Di diverso tenore la posizione della CISL FP, che ha rivendicato il risultato raggiunto sottolineando il ruolo svolto nella trattativa. “Abbiamo ottenuto risultati condivisi per la tutela occupazionale, andando oltre il limite iniziale del 50 per cento per ciascun profilo professionale”, hanno dichiarato la segretaria generale Giovanna Bicchieri, il segretario aziendale Nino Ferrera e il responsabile Salvatore Feliciotto.

L’accordo prevede una prima ricognizione del personale in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2025 e una successiva verifica nel corso dell’anno, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la platea dei lavoratori stabilizzabili, anche attraverso proroghe e rimodulazioni delle dotazioni organiche.

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