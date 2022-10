La Breast Unit ha organizzato consulenze gratuite in presenza o telefoniche

Da domani, per i tre mercoledì del mese di ottobre, l’Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Rodolico – San Marco” metterà a disposizione delle donne una consulenza gratuita sulla prevenzione del tumore al seno, con la possibilità di incontri in presenza previa prenotazione fino ad esaurimento posti, e consulenze telefoniche. Sarà necessario chiamare il numero 0953781597 per informazioni e prenotazioni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mattina.

Dopo la consulenza sarà possibile prenotare una visita alla quale seguirà una diagnosi ed eventualmente un percorso terapeutico adatto a ciascuna paziente.

Gli incontri avranno luogo nei locali della Breast Unit della clinica chirurgica, all’edificio 8 del presidio “Rodolico” di via Santa Sofia 78.

L’Azienda aderisce, così, al mese della prevenzione dei tumori della mammella che si celebra ogni anno ad ottobre.

Domani, mercoledì 12 ottobre, il personale medico sarà a disposizione dalle ore 14, mercoledì 19 ottobre prossimo dalle ore 9 e mercoledì 26 ottobre dalle ore 14.