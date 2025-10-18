Pnrr Sicilia, «Chi non spende sarà rimosso» l’avvertimento di Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inviato una lettera ai nove assessorati regionali responsabili della gestione dei fondi Pnrr, richiamando l’attenzione sui ritardi nella spesa delle risorse assegnate e avvertendo che i dirigenti inadempienti saranno rimossi dagli incarichi. Nella comunicazione, composta da quattro pagine e redatta nella giornata di ieri, Schifani ha sottolineato che la mancata spesa delle somme entro il termine del 30 giugno comporterà la revoca delle responsabilità dirigenziali.

Il presidente ha inoltre segnalato che eventuali perdite di fondi potrebbero determinare per la Regione sanzioni statali fino a cinque volte l’importo delle risorse non utilizzate, annunciando l’intenzione di rivalersi sui dirigenti dei dipartimenti responsabili. «Chi non ha saputo spendere sarà chiamato a risponderne», avrebbe precisato Schifani, sollecitando l’intervento di specialisti nei cosiddetti “salvataggi” amministrativi per recuperare i ritardi accumulati.

La situazione, secondo i dati forniti dalla cabina di regia regionale, appare critica: su un totale di 1 miliardo e 971 milioni di euro assegnati alla Sicilia, soltanto 500 milioni risultano effettivamente spesi, pari al 27,9 per cento, mentre la quota rendicontata si ferma al 7,4 per cento, circa 150 milioni di euro. Tali numeri, allegati a una relazione interna intitolata “Notevoli criticità”, hanno determinato lo stato di allerta a Palazzo d’Orleans, dove si valuta l’attivazione di ulteriori misure per accelerare l’attuazione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

