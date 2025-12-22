PNRR Salute, inaugurate due nuove strutture sanitarie a Barcellona

Sono stati inaugurati a Barcellona Pozzo di Gotto il primo Ospedale di Comunità della Sicilia realizzato ex novo e una Casa di Comunità di tipo Hub. Le due strutture rientrano nel programma di potenziamento dell’assistenza territoriale finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, rappresentanti dell’amministrazione comunale, deputati regionali, amministratori locali e delegazioni sindacali.

La Direzione strategica dell’ASP di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha dichiarato: “L’apertura di queste strutture rappresenta un passaggio rilevante per il rafforzamento della sanità di prossimità, con servizi diagnostico-terapeutici, riabilitativi e socio-sanitari più accessibili. L’obiettivo è favorire continuità assistenziale, prevenzione e riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorso”.

L’Ospedale di Comunità si sviluppa su tre livelli per una superficie complessiva di circa 1.400 metri quadrati ed è organizzato in un modulo da 20 posti letto. La struttura opera come livello intermedio tra domicilio e ospedale, con accesso tramite la Centrale operativa territoriale già attiva nello stesso edificio, ed è destinata a pazienti che necessitano di assistenza infermieristica continuativa a bassa intensità clinica.

In via Cattafi è stata inaugurata anche la Casa di Comunità Hub, articolata su tre piani per circa 1.000 metri quadrati. La struttura ospita medici di medicina generale, specialisti, infermieri e operatori dei servizi sociali, con funzioni integrate di cure primarie, specialistica ambulatoriale e servizi socio-assistenziali. I lavori di entrambe le opere sono stati eseguiti dalle società I.CO.SER – Gangi Impianti Srl e B.O.N.O. Costruzioni Srl, con il coordinamento del responsabile del procedimento Fortunato Lipari e la supervisione tecnica dell’ingegnere Salvatore Trifiletti e della referente PNRR Elisa Mastrantonio.

