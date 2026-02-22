PNES, ambulatori contro la povertà sanitaria nel Messinese

Le équipe multidisciplinari impegnate nel contrasto alla povertà sanitaria operano nei territori della provincia di Messina attraverso gli Ambulatori di Prossimità e l’Ambulatorio di Odontoiatria sociale, attivi dal 27 gennaio 2025 nei comuni di Messina, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Sant’Agata di Militello, Tusa e Mistretta. I gruppi di lavoro sono composti da medici, assistenti sociali, infermieri, personale amministrativo e mediatori culturali, coinvolti in interventi di assistenza rivolti alle fasce più fragili della popolazione.

All’Aula Mannino dell’ex Mandalari si è svolto un incontro di monitoraggio sull’andamento delle attività, al quale hanno partecipato la responsabile dell’attuazione del progetto, Alfina Rossitto, la responsabile amministrativa Valeria Caputo e i responsabili unici del procedimento delle linee di intervento del PNES. Nel corso del confronto, le équipe hanno illustrato i risultati delle attività svolte con i beneficiari e il lavoro di rete sviluppato sui territori, realizzato in collaborazione con gli enti del Terzo settore selezionati attraverso procedure di co-progettazione.

Secondo i dati presentati, oltre 500 persone sono state prese in carico dalle strutture attive, ricevendo prestazioni odontoiatriche pre-protesiche e protesiche, distribuzione di farmaci di fascia A e C con il supporto dei farmacisti e accompagnamento ai servizi specialistici.

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di definizione di pratiche operative condivise, orientate a valorizzare le specificità locali e a migliorare le modalità di intervento nei confronti di una popolazione fragile e vulnerabile, spesso in condizioni di marginalità.

La collaborazione tra le diverse figure professionali e il coordinamento della cabina di regia responsabile delle sette linee di intervento sono stati indicati come elementi centrali per sviluppare programmi mirati all’ascolto dei bisogni, alla prossimità territoriale e alla promozione della prevenzione sanitaria nei contesti comunitari.

👁 Articolo letto 296 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.