Play Out, Raffaele e Caruso chiedono il maxi-schermo per i tifosi messinesi

I consiglieri comunali Rinaldo Raffaele e Salvatore Caruso, appartenenti al gruppo Con De Luca per Basile, hanno presentato una proposta all’Amministrazione Comunale in merito all’installazione di maxi-schermi in Piazza Duomo, per permettere ai cittadini di seguire le partite dei Play Out del campionato di Serie C tra ACR Messina e Foggia. Le partite, in programma il 10 maggio e il 17 maggio, rispettivamente per l’andata e il ritorno, sono cruciali per la permanenza della squadra messinese nella categoria.

Nel dettaglio, i consiglieri hanno evidenziato che, per la gara di andata, la forte richiesta di biglietti, già annunciata dall’ACR Messina, potrebbe portare rapidamente a un esaurimento dei posti disponibili allo stadio San Filippo. In tale contesto, l’installazione di maxi-schermi consentirebbe a chi non riuscisse ad accedere allo stadio di vivere l’evento in un contesto pubblico e sicuro. Per la gara di ritorno, che si terrà a Foggia e che sarà decisiva, la proposta prevede che la visione in Piazza Duomo permetta ai tifosi messinesi di sostenere la squadra con passione e coesione.

L’iniziativa, che trova precedenti positivi in eventi passati, come quello in occasione della vittoria del cantante Alberto Urso, mira a favorire un’esperienza collettiva, entusiasta e partecipativa. I consiglieri Rinaldo e Caruso hanno sottolineato la possibilità di un ampio coinvolgimento della cittadinanza, confermando la disponibilità a collaborare con le autorità competenti per garantire le condizioni logistiche e di sicurezza necessarie.

La proposta si inserisce nel contesto di un momento sportivo delicato per la città e la sua squadra.

