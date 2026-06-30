Pizzaiolo originario di Capo d’Orlando ucciso nel suo locale a Reggio Emilia

Raffaele Stipa, 60 anni, originario di Capo d’Orlando e residente da molti anni a Reggio Emilia, è stato ucciso nella serata di lunedì 29 giugno all’interno della pizzeria di cui era titolare, la Yoghi, situata in via Gran Sasso d’Italia. Il locale, gestito dalla vittima da oltre vent’anni, è stato teatro dell’aggressione avvenuta davanti ai clienti presenti.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’episodio sarebbe scaturito dal rifiuto del commerciante di consegnare gratuitamente un’ulteriore pizza a un cliente abituale. L’uomo avrebbe avanzato la richiesta ricevendo come risposta: “Te ne ho già offerte tre, ora basta”. A quel punto avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente il pizzaiolo, raggiungendolo anche alla gola.

Durante l’aggressione è intervenuta Antonella Stipa, sorella della vittima, nel tentativo di fermare l’assalitore e soccorrere il fratello. La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove è ricoverata.

L’omicidio si è verificato poco dopo le 22.30 e ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato, che ha immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e rintracciare il responsabile.

Nelle ore successive al delitto, gli agenti hanno individuato e arrestato il presunto autore dell’accoltellamento. L’uomo è stato fermato nel corso della notte. Gli accertamenti proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che ha portato all’omicidio del sessantenne, molto conosciuto nella comunità reggiana dove viveva e lavorava da anni.

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