Pistunina, Basile: «Ricerche senza sosta anche durante la notte»

Proseguono senza interruzioni le attività di ricerca tra le macerie della palazzina crollata nel quartiere di Pistunina, a Messina. Nel pomeriggio il sindaco Federico Basile ha raggiunto nuovamente l’area interessata dal crollo per seguire l’evoluzione delle operazioni e fare il punto della situazione con i giornalisti, dopo il recupero del corpo di una delle persone coinvolte.

Il primo cittadino ha confermato che, a seguito del ritrovamento della vittima, il numero dei dispersi è sceso a cinque. Le squadre impegnate sul posto stanno proseguendo le ricerche in condizioni particolarmente complesse e le attività continueranno anche nelle ore notturne.

“Stanno continuando le ricerche dopo che hanno individuato il corpo di uno dei dispersi, che scendono a cinque. Messina è una città ferita, c’è amarezza e sconforto, una comunità che sta vivendo questo momento in maniera molto particolare. Qua accanto ci sono i familiari che attendono in maniera silente di capire come si evolve la situazione”, ha dichiarato Basile.

Il sindaco ha inoltre invitato a evitare valutazioni premature sulle possibili cause del cedimento dell’edificio, ricordando che gli accertamenti sono in corso e che le verifiche tecniche dovranno chiarire la dinamica dell’accaduto.

“C’è un’indagine in corso, un fascicolo aperto contro ignoti, si sta verificando un probabile ipotetico cedimento strutturale, ma siamo ancora in un momento in cui ci stiamo concentrando sui soccorsi”, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando che la priorità resta il lavoro dei soccorritori impegnati nell’individuazione delle persone ancora disperse sotto le macerie.

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