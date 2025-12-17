Piste ciclabili e città, al centro del confronto politico a Messina

Nel dibattito politico cittadino che si è sviluppato nelle ultime settimane a Messina, in vista delle elezioni amministrative previste per il 2027, emergono posizioni e confronti che riflettono approcci differenti sul presente e sulle prospettive della città. La discussione si è concentrata in particolare sul tema delle piste ciclabili, con riferimento specifico all’intervento realizzato in via Geraci, diventato uno degli elementi centrali del confronto pubblico.

Il tema della mobilità urbana è stato affrontato da più parti con accenti diversi, spesso contrapposti. Da un lato, alcune posizioni hanno messo in evidenza criticità legate alla viabilità, ai parcheggi e all’impatto degli interventi sulla quotidianità dei cittadini e delle attività commerciali. Dall’altro, si è sottolineata la necessità di inserire le scelte infrastrutturali all’interno di una visione di lungo periodo, orientata a un progressivo riequilibrio tra mobilità privata e alternative sostenibili.

Nel contesto del dibattito, l’associazione Fiab Messina Ciclabile ha richiamato l’attenzione sull’importanza di affrontare il tema della mobilità sostenibile in modo strutturato, spostando il confronto dalla contrapposizione sulle singole opere alla definizione di strategie complessive. Il tema è stato collegato anche al potenziamento del trasporto pubblico, alla creazione di aree pedonali e alla progettazione di spazi urbani più accessibili a diverse fasce di popolazione, comprese persone anziane, giovani e cittadini con disabilità.

Il confronto si inserisce in una riflessione più ampia sul futuro della città, che comprende questioni legate al ruolo di Messina come polo universitario, alle opportunità occupazionali, all’attrazione di imprese innovative, alla riqualificazione del commercio e ai processi di rigenerazione urbana. Temi che, nel dibattito pubblico, si affiancano alle scelte sulla mobilità e alla gestione dei progetti in corso e di quelli da programmare.

