Piraino – Venuto: “Nessuna attività straordinaria, nessun miracolo”

Dopo il Consiglio Comunale di Venerdì durante il quale, per motivi regolamentari, non ho potuto rispondere alla comunicazione del sindaco avente ad oggetto la proroga dei termini per il finanziamento sull’efficientamento energetico, ritengo opportuno e doveroso, a maggior ragione dopo il post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune, pubblicare alcune mie riflessioni in merito.

Ecco il post a cui fa riferimento il consigliere Venuto:

Rendiamo noto con soddisfazione e piacere che il Dipartimento Regionale dell’Energia, accogliendo la nostra istanza, ha comunicato al nostro Ente la proroga di concessione contributo per la realizzazione dell’intervento “Servizio di gestione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Piraino”.

Finanziamento rispetto al quale in precedenza non erano state rispettate le tempistiche e i termini per l’esecuzione dell’iter burocratico che avrebbero determinato l’esclusione del nostro Ente.

Nel luglio del 2018 l’Amministrazione Ruggeri, di cui ero Assessore, deliberò in giunta un progetto di partenariato pubblico – privato per la gestione e l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione, la messa a norma dei quadri elettrici e la sostituzione di tanti pali ammalorati.

Nei giorni successivi depositammo il progetto presso il Dipartimento Energia di Palermo – commenta Federico Venuto – per partecipare alla misura 4.1.3 dedicata all’efficientamento energetico del Po – Fesr 2014 – 2020 (i fondi europei di sviluppo regionale).

La qualità della proposta progettuale e la scelta del partenariato pubblico – privato ci hanno permesso di ottenere un punteggio elevato grazie al quale il nostro comune di Piraino si classificò 46esimo tra tutti i comuni siciliani che avevano presentato domanda di finanziamento.

Il 20 novembre 2019 con il decreto n. 1500 il Dipartimento energia finanziò la proposta progettuale presentata dalla NOSTRA AMMINISTRAZIONE per un importo complessivo di 1.658.476 euro di cui 710.524 euro interamente a carico dei fondi europei.

Dopo il pensionamento nell’Agosto 2020 del Geom. Nunzio Catrini fu nominato nuovo Responsabile del procedimento il geom. Sarino Giuffrè, diventato per capacità ed esperienza punto di riferimento per tutto il settore tecnico ed in particolare di tutti i lavori pubblici, la cui improvvisa e prematura scomparsa nel mese di giugno lascia un vuoto difficilmente colmabile. Sarino si mise subito a lavoro ed in contatto con l’Urega (l’ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici) predispose il relativo bando di gara.

L’unico passaggio che mancava per completare l’iter di avvio dell’espletamento della gara erano le relative pubblicazioni del bando di gara.

In ogni caso, nel mese di maggio 2022 il Dipartimento Energia aveva già concesso una proroga generale sino al 30 giugno 2022, ed inoltre ha via via concesso, e sta concedendo, proroghe specifiche ai singoli comuni che lo richiedessero sino al 30 giugno 2023.

Infatti diversi sono i comuni, anche della nostra zona e seppur con diversi stati di avanzamento, che hanno ottenuto la proroga sino al 30 giugno 2023, oltre a Piraino, ad esempio Ficarra, Frazzanò, Fiumedinisi.

Proroghe che il Dipartimento Energia sta tranquillamente concedendo perché dovrà rendicontare “solo” entro il 31 dicembre 2023 all’Unione Europea circa l’utilizzo dei fondi del PO – FESR 2014/2020.

In campagna elettorale avevamo detto chiaramente e più volte che una delle prime cose da fare sarebbe stata quella di mandare immediatamente in gara questo progetto, tanto da inserirlo nelle opere da avviare nei primi 100 giorni, perché consapevoli che bisognava attivarsi subito per completarne l’iter di gara. Inoltre i finanziamenti ottenuti o vengono revocati, tramite un decreto di revoca (e non è questo il caso) oppure vengono portati avanti attraverso il compimento degli atti mancanti o successivi. In questi casi il condizionale ipotetico non esiste.

Quindi nessuna attività straordinaria, nessun miracolo. L’ottenimento di una proroga su un finanziamento ottenuto da un’altra amministrazione rientra nella semplice e normale attività amministrativa.

Personalmente sono contento di questa proroga, perché una delle opere per cui la nostra amministrazione si è battuta ed ha ottenuto i fondi vedrà la luce nei prossimi mesi con la nuova amministrazione.

Per il resto la campagna elettorale è appena finita, la nuova amministrazione ha iniziato a lavorare, e bisogna lasciarla lavorare, le prossime elezioni si terranno solo fra 5 anni, mi sembra, quindi, ancora presto per assistere alla pubblicazione di post propagandistici sulla pagina ufficiale del Comune, non vorrei si trasformasse presto nella “Pravda”.