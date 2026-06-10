Piraino, uncinetto e cucina protagonisti di “Fornelli e Filati”

Un pomeriggio dedicato alla manualità, alla condivisione e alla valorizzazione delle tradizioni locali si è svolto il 9 giugno 2026 nei locali della Pro Loco di Piraino in occasione di “Fornelli e Filati”, iniziativa promossa dall’Uncinetto Social Club della stessa associazione.

L’evento ha preso avvio con un laboratorio creativo che ha coinvolto i partecipanti nella realizzazione di bandierine all’uncinetto. All’attività ha preso parte anche l’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv di Brolo, contribuendo a un’esperienza caratterizzata dalla collaborazione tra i presenti. Per circa due ore, i partecipanti hanno condiviso competenze, idee e momenti di socializzazione, rafforzando il legame tra realtà associative impegnate nella promozione della vita comunitaria.

Nel tardo pomeriggio, alle 18.30, l’attenzione si è spostata sulla cucina grazie all’intervento dello chef Tindaro Ricciardo del Murauto Bistrot di Gliaca di Piraino. Durante la dimostrazione culinaria sono stati preparati due piatti realizzati con ingredienti stagionali, scelti per valorizzare la semplicità e la freschezza delle produzioni del territorio. Lo chef ha accompagnato la preparazione con spiegazioni tecniche, suggerimenti pratici e approfondimenti legati alle ricette proposte, interagendo con il pubblico presente.

L’iniziativa è stata organizzata con l’intento di mettere in evidenza due attività profondamente radicate nella tradizione locale, come l’arte dell’uncinetto e la cucina, proponendole in una prospettiva attuale e accessibile. L’evento ha inoltre favorito occasioni di incontro e partecipazione tra associazioni e cittadini.

Nel messaggio conclusivo, la presidente dell’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv, Marisa Briguglio, ha espresso un ringraziamento alla Pro Loco di Piraino, all’Uncinetto Social Club, ai volontari coinvolti e allo chef Tindaro Ricciardo per il contributo offerto alla riuscita della giornata.

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