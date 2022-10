Piraino – Sospeso il trasporto scolastico, Cusmano: “Un provvedimento irragionevole”

La dichiarazione del sindaco di Piraino, avv. Salvatore Cipriano, sulla problematica del trasporto urbano degli alunni frequentanti le scuole di Piraino, in particolar modo i bambini che frequentano il plesso scolastico di Zappardino e che risiedono nelle zone di S. Arcangelo, Colla, Iliti, Cava, Policara, Niruzzica, Mella e Roda.

In seguito ad una segnalazione pervenuta al Comune di Piraino, in cui si chiedeva di verificare se le strade percorse dallo scuolabus fossero idonee al trasporto in sicurezza dei bambini, il sindaco ha deciso di sospendere sul versante Est del territorio comunale il servizio di trasporto scolastico nelle more dello svolgimento di sopralluoghi e verifiche ad opera degli organi competenti.

Di parere totalmente opposto l’avv. Diego Cusmano, capogruppo dell’opposizione pirainese in seno al Consiglio Comunale, secondo cui l’atto di sospensione del trasporto scolastico adottato dal Cipriano “è un provvedimento irragionevole” in quanto un atto di sospensione di un servizio pubblico essenziale quale il trasporto scolastico deve essere supportato da una situazione accertata di pericolo e non solo per una segnalazione “privando la popolazione scolastica di un servizio importantissimo”.Â