Piraino – Riavviato il servizio di assistenza infermieristica alle persone anziane

La giunta municipale, nei giorni scorsi, ha assegnato le risorse economiche per riavviare il servizio di assistenza infermieristica destinato alle persone anziane che vivono in condizioni di disagio economico e che, quindi, beneficeranno dei servizi di un infermiere professionale che si recherà sino al loro domicilio.

“Un servizio rivolto alle persone pi√Ļ fragili della nostra comunit√† – dichiara il vicesindaco con delega ai servizi sociali Carlo Amato – che ha lo scopo di garantire alle persone, in collaborazione con i medici di base, assistenza sanitaria che non sono in condizione di provvedere autonomamente alla tutela della loro salute.¬†Puntiamo a migliorare la qualit√† della vita di persone che si trovano in condizioni di disagio sociale e degli anziani.”

Il servizio √® seguito dai servizi sociali e dall’assistente sociale del Comune di Piraino.