Piraino – Presentazione del video ufficiale di promozione turistica

“PIRAINO – Bellezza da vivere”

Oggi Piraino ha un video ufficiale di promozione turistica – afferma l’assessore Carmen Spinella – il video è stato realizzato grazie ad un progetto di democrazia partecipata.

Questo video è molto importante – dice l’autore Calogero Ricciardello – un video promozionale finalmente su Piraino che dà la possibilità di mostrarsi al potenziale turista che vuole trascorrere le vacanze qui a Piraino.

Il video è stato realizzato in un mese e grazie alla collaborazione di Domenico Scalisi e di Emanuele Torre.

Mi sono concentrato molto sugli aspetti molto importanti di Pirano – aggiunge Ricciardello – come la cultura, la storia, la gastronomia, gli eventi culturali e le spiagge ma anche la natura. E’ un video che cerca di attirare comunque il turista in un paese che offre veramente tanto come Piraino.

Nel pomeriggio il video sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune – conclude l’assessore Spinella – sulla pagina Facebook e YouTube del Comune di Piraino per chi volesse può semplicemente scaricarlo ed utilizzarlo liberamente.