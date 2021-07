Piraino partecipa al bando sui centri storici

Il comune di Piraino ha partecipato al “bando pubblico per la partecipazione al programma di finanziamento per interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretto ai comuni della regione Siciliana con popolazione inferiore a 60.000 abitanti” emanato dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità .

L’amministrazione comunale ha deciso di puntare sul “progetto esecutivo del centro storico di Piraino – primo stralcio che interessa la via Roma da piazza Rosario a piazza Matrice” per un importo complessivo del progetto di quasi un milione di euro.

Il progetto, se finanziato, prevederà la realizzazione di interventi “superficiali” che interesseranno l’intera pavimentazione stradale, comprese aree di sosta e marciapiedi pedonali, che saranno sostituiti completamente con nuovi elementi lapidei, verrà realizzata anche la nuova condotta idrica con i relativi allacci alle utenze esistenti.

Il Sindaco Ruggeri si auspica che l’opera possa essere finanziata in modo da cambiare radicalmente il volto del centro storico, cosicché si possano gettare veramente le basi per un vero rilancio delle attività del centro collinare nei prossimi anni.

Anche il Vicesindaco, con delega al centro storico, ribadisce che l’attenzione di questa amministrazione verso il borgo di Piraino è stata ed è una costante sin dal giorno del suo insediamento.

Infine conclude il Sindaco che se oggi il Comune di Piraino si è fatto trovare pronto lo è perché in questi anni è stato programmato e predisposto il progetto esecutivo che adesso potrebbe far raccogliere i frutti tanto attesi e quindi non ci resta che “incrociare le dita ed auspicare che il finanziamento vada a buon fine”.