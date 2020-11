Piraino partecipa al bando Sport e Periferie 2020

Il 30 ottobre 2020 l’amministrazione pirainese ha partecipato al bando sport e periferie 2020 presentando un progetto definitivo dell’importo di 699.000,00 euro per l’efficientamento energetico e l’ammodernamento del campo sportivo Enzo Vasi.

Il progetto prevede la rigenerazione dell’intero manto erboso sintetico, con un nuovo e moderno sistema di irrigazione, e l’efficientamento energetico di tutta la zona spogliatoi con l’installazione di un impianto fotovoltaico di 20 kw.

Allo stesso tempo un progetto definitivo dell’importo di 140.000,00 euro per l’efficientamento energetico del campo sportivo, che prevede il solare termico sugli spogliatoi e la sostituzione dell’illuminazione del campo con dei moderni proiettori a led sulle torri faro, è già stato ritenuto ammissibile a finanziamento dalla Regione Siciliana ed è al vaglio del Dipartimento Energia.

L’assessore Federico Venuto commenta: “siamo a lavoro per modernizzare il nostro impianto sportivo e abbattere i costi energetici e di gestione. Ci auguriamo di rientrare anche per l’ultimo progetto presentato in questa finestra di finanziamento, in ogni caso andremo avanti per renderlo esecutivo”.