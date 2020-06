Piraino partecipa al bando del MIBACT per recuperare l’ex asilo “Marianna Denti”

Piraino partecipa al bando del MIBACT per recuperare l’ex asilo “Marianna Denti”

L’Amministrazione Comunale di Piraino ha partecipato al programma di finanziamento del MIBACT relativo alla presentazione di un progetto di valorizzazione, restauro e recupero di un edificio comunale ricadente nel centro storico.

L’intervento per 850 mila euro di lavori e mira a sostenere e promuovere il “turismo relazionale” e conseguentemente i processi di crescita socio-economica del centro collinare.

Gli edifici da valorizzare e recuperare saranno l’ex-chiesa Sant’Anna, l’attiguo Asilo Marianna Denti e i locali di pertinenza.

L’idea progettuale è convertire i locali ristrutturati in un centro direzionale (reception), front desk informativo, camere e servizi, con la realizzazione di circa 25 posti letto, del futuro costituendo “Albergo Diffuso”.

È necessario, infatti, intercettare e diversificare l’offerta turistica valorizzando il borgo antico, le sue chiese e tutte le altre bellezze architettoniche.

Il Sindaco si dice soddisfatto e si auspica che la domanda avanzata dal nostro Comune venga accolta positivamente dal Ministero in modo che l’opera diventi volano di sviluppo per il centro storico e per tutto il nostro paese.

Infine ringrazia gli uffici e i tecnici che si sono impegnati per predisporre la documentazione che ci ha permesso di partecipare al bando del MIBACT.

Adesso incrociamo le dita.

Amministrazione comunale Piraino