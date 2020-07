Piraino – Negativo al tampone anche l’ultimo “paziente” a rischio

Anche la persona in isolamento domiciliare a Gliaca, che ricordiamo è residente e vive in altro comune della Provincia di Messina e che aveva scelto di svolgere il suo periodo di isolamento nella sua seconda casa di Gliaca, è risultata negativa ai tamponi. Un dato clinico che ha indotto i responsabili sanitari dell’Asp a porre termine al suo isolamento comunicandolo all’amministrazione comunale.

Così dopo che anche questo “paziente” ha terminato il periodo di isolamento domiciliare Maurizio Ruggeri, il sindaco, ha evidenziato che “Piraino continua ad essere sicuro.” Il sindaco ha voluto ricordare il grande lavoro di squadra condotto da tutti i comparti dell’amministrazione coinvolti in questa emergenza. Una macchina amministrativa, inedita, che si è sperimentata sul campo offrendo una qualità eccezionali di servizi sia in tema di assistenza a chi era “recluso” in casa che sotto il profilo della distribuzione dei bonus e dei servizi dedicati all’emergenza.

Amministrazione Comunale Piraino