L’opera sar√† realizzata con i “ribassi” a base d’asta, soddisfatto il Sindaco Maurizio Ruggeri.

A seguito della richiesta di utilizzo del ribasso d’asta per la messa in sicurezza del litorale effettuata dal Sindaco di Piraino il 3 settembre scorso, si √® stabilito in conferenza di servizi con l’ufficio del Commissario di Governo, che con l’impegno del ribasso¬†d’asta, che sfiora i 50 mila euro, si completer√† la barriera (segnata in blu) fino a ricongiungersi con il precedente intervento fatto su Calanovella.

La convocazione del tavolo tecnico Рin video conferenza Рper lo scorso mercoledì 9 dicembre, richiesto dai proprietari delle abitazioni interessate determinerà il cronoprogramma degli interventi, ulteriori, tesi al consolidamento ed alla salvaguardia del litorale nella zona di Piraino Mare.

Si punta a chiudere rapidamente un’annosa vicenda che si trascina da troppo tempo, dice Maurizio Ruggeri – il Sindaco di Piraino – , per salvaguardare sia i beni privati, ma anche il patrimonio dell’ente fortemente compromesso, infatti a causa delle mareggiate, dello scorso dicembre 2019, l’impianto di sollevamento dei liquami del complesso Piraino Mare √® stato danneggiato e il comune si √® visto costretto a realizzarne uno pi√Ļ a monte con costi notevoli.¬†