I militari della Stazione Carabinieri di Piraino, all’esito di un intervento richiesto per una lite in atto, avvenuta per futili motivi, hanno denunciato, in stato di libertà , quattro persone, facenti parte del medesimo nucleo familiare, nei cui confronti sono state avviate indagini per percosse, lesioni personali e minacce, commessi nei confronti di taluni vicini di casa.

Piraino – Lite con i vicini di casa, 4 persone denunciate ultima modifica: da