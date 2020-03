Piraino – L’amministrazione lancia l’iniziativa “Non Lasciamoli Soli”.

L’emergenza coronavirus non solo sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie e le abitudini di vita di tutti gli italiani costringendoli a stare in casa ma rischia di creare incisivi danni all’economia, provocando non pochi problemi a numerose famiglie. Diversi cittadini per evidenti cause di forza maggiore, in questo momento, non possono lavorare, le fonti di guadagno diminuiscono e le difficoltà , di conseguenza, aumentano.

L’Amministrazione Comunale di Piraino ha deciso, quindi, di lanciare una prima misura per aiutare chi si trova in situazioni di disagio.

L’iniziativa dal titolo “Non lasciamoli soli” invita tutti i cittadini alla solidarietà , infatti chi si reca in una macelleria, in un panificio o presso un rivenditore di generi alimentari troverà un apposito spazio dove, dopo aver fatto la spesa, potrà donare dei prodotti alimentari di vario genere che verranno recapitati da volontari a quanti in questo momento hanno problemi economici. Mentre chi si trova in situazioni di difficoltà economiche potrà chiamare il numero 3284782184 chiedendo di poter beneficiare dell’iniziativa, l’anonimato è garantito.