Piraino – La psicologa Marilena Foti è stata accreditata come riferimento civico

Piraino РLa psicologa Marilena Foti è stata accreditata come riferimento civico

Piraino РLa psicologa Marilena Foti è stata accreditata come riferimento civico

Marilena Foti Cuzzola, 29 anni, psicologa, è stata accreditata come riferimento civico nel suo comune, Piraino, nel Messinese.

‚ÄúSono davvero entusiasta di poter collaborare con la Rete Civica della Salute, specialmente in periodo storico delicato come questo dove l’emergenza sanitaria impone una grande attenzione a tutti quei servizi pubblici essenziali che possono garantire una migliore qualit√† della vita. Ringrazio Pierfrancesco Rizza, presidente della Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende sanitarie e ospedaliere siciliane e in particolare il professore Pieremilio Vasta, coordinatore della rete civica della salute della Sicilia, che mi ha dato fiducia nel ricoprire questo ruolo‚ÄĚ.

‚ÄúInvito i pirainesi – dice la dottoressa – a diventare ‚Äėcittadini informati‚Äô registrandosi sul sito www.retecivicasalute.it oppure inviando una email a fotimarilena@gmail.com per ricevere le ‚Äėpillole della salute‚Äô, semplici informazioni utilissime per s√© e per i propri cari‚ÄĚ.