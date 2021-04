Piraino – La decisione del consigliere Miragliotta, Ruggeri: “Apprendo con amarezza”

Oggi ho appreso con amarezza della decisione grave del presidente del consiglio comunale di Piraino di dichiararsi indipendente ed uscire dal gruppo di maggioranza.

Non sto qui a replicare alle accuse mosse e alla decisione che l’hanno spinta a compiere questo passo. I cittadini di Piraino conoscono bene la situazione, ed hanno potuto apprezzare o meno l’impegno ed il lavoro che l’amministrazione ci ha messo, e ci mette, ogni giorno in questo periodo difficile e complicato che stiamo attraversando.

Ovviamente ognuno si assume la responsabilità delle proprie azioni e dei propri gesti davanti alla cittadinanza ed al paese. Non inseguo nessuno, anche se in un clima già di pre-campagna elettorale osservo e vedo movimenti e inseguimenti vari. Non sono mai stato una persona che si è arroccata sulle sue decisioni.

Le porte sono aperte, la mia disponibilità non manca per chi vuole discutere e confrontarsi in maniera trasversale e senza pregiudizi, chi decide di percorrere altre strade lo faccia serenamente; la democrazia è proprio questa!

A Piraino posso dire tranquillamente che l’amministrazione ed il gruppo di maggioranza va avanti, ha un progetto ancora da completare, il lavoro non manca ed in questo ultimo anno di mandato, o poco più, bisognerà lavorare e moltiplicare gli sforzi ancora più di prima per capitalizzare il lavoro che abbiamo fatto e che va completato.

