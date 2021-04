Piraino – Il consigliere Miragliotta lascia il gruppo “Noi ci siamo per Piraino”

Con la presente la sottoscritta comunica la fuoriuscita dal gruppo consigliare “ Noi ci siamo per Piraino” e la conseguente decisione di dichiararsi consigliere indipendente.Â

Cari colleghi Consiglieri comunali e cari Assessori, egregio Sindaco Maurizio Ruggeri, quando ho deciso, nel 2017, di intraprendere un percorso politico insieme a Voi l’ho fatto con tanta passione ed entusiasmo, condividendo, per intero, lo spirito del gruppo, che aveva idee e obiettivi fortemente orientati al benessere della collettività . La squadra che avevamo costruito insieme aveva come priorità assoluta quella di essere un gruppo “vero” e coeso, pronto a condividere, discutere, scegliere assieme tutte le azioni e iniziative da porre in essere per migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini pirainesi. Più volte, durante il corso di questi anni di amministrazione, pur avendo un ruolo prettamente istituzionale, di Presidente del Consiglio , mi sono resa conto, purtroppo, che le mie aspettative sono state assolutamente disattese. Infatti, invece che vedere attuata una politica inclusiva e trasparente, che coinvolgesse tutti i componenti di quella squadra, mi sono trovata ad assistere, mio malgrado, ad un modo di amministrare la cosa pubblica con metodologie vecchie, appartenenti a quel modo di fare politica che invece di porre in essere azioni amministrative a garanzia del benessere collettivo ha guardato, di volta in volta, ad interessi singoli, arrivando, in diversi casi, ad obbligare la sottoscritta, nella qualità di Presidente del Consiglio, a chiedere conto di determinati atti ed azioni poste in essere dall’amministrazione attiva, atti, anche molto importanti, eseguiti senza coinvolgere minimamente i consiglieri comunali.

Per spirito di gruppo e per etica personale mi ero ripromessa di continuare, fino alla fine del mandato amministrativo, assieme al gruppo la mia esperienza politica. Ma diversi avvenimenti, anche recenti, mi hanno fatto prendere questa amara decisione, a malincuore, ma che ritengo giusta e non più procrastinabile.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i consiglieri comunali, gli assessori (presenti e passati), il Sindaco, con i quali ho condiviso questi 4 anni di esperienza politica. Ai tanti elettori che nel 2017 hanno riposto in me la loro fiducia esprimo il mio rammarico per non aver potuto dare, per come avrei fortemente voluto io, la giusta voce alle loro aspettative e esigenze.

Con la presente comunico inoltre ai consiglieri comunali tutti, che nel 2017 mi hanno eletto Presidente del civico consesso, l’assoluta disponibilità a rimettere il mio incarico istituzionale, lasciando ai consiglieri comunali la possibilità di valutare l’opportunità di eleggere un altro Presidente. Da parte mia comunque continuerò a svolgere il mio ruolo istituzionale e di consigliere comunale nel rispetto assoluto di tutti le parti e nell’ esclusivo interesse dei cittadini di Piraino.Â

Piraino, li 30 aprile 2021Â

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott.ssa Maria Miragliotta

