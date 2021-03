Piraino – Finanziati quasi 500mila euro per il progetto della pineta comunale

Il comune di Piraino, dopo aver approvato con delibera di G.M. del 8/01/2020 il progetto riguardante gli interventi di prevenzione dei danni arrecati alla pineta comunale per un importo complessivo di € 497.049,39, è stato ammesso a finanziamento, con la pubblicazione del DDG n.190 del 26/02/2021 contenente la graduatoria regionale definitiva della sottomisura 8.3 del PSR Sicilia 2014-2020. Premiati gli sforzi compiuti dall’amministrazione comunale, così finalmente la Pineta comunale di località Malaci potrà essere recuperata e rinnovata per poter essere fruita da tutta la comunità .

Gli interventi previsti riguardano nello specifico: il ripristino dei sentieri e della viabilità esistente nella pineta, pratiche selvicolturali di prevenzione come il decespugliamento del sottobosco, il diradamento selettivo, la piantumazione ed il rinfoltimento dell’area boschiva con latifoglie, la realizzazione di “punti d’acqua” a servizio dei mezzi di soccorso antincendio, la sistemazione dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica, la completa recinzione dell’area boschiva ed altri piccoli lavori.

Il Sindaco Maurizio Ruggeri esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, intanto perché l’ammissione a finanziamento rappresenta una duplice vittoria se si rammenta, che in un primo momento, per una mera svista documentale, il comune di Piraino era stato ingiustamente escluso in sede di graduatoria provvisoria, ma la correttezza e la bontà della scelta amministrativa e progettuale è stata riconosciuta dopo il ricorso presentato all’Assessorato Regionale competente smentendo, con i fatti, alcune polemiche strumentali, e poi per quello che rappresenta la “nostra bellissima Pineta comunale” per i pirainesi e per l’intero comprensorio. Un ulteriore obiettivo programmatico raggiunto dopo i danni arrecati alla Pineta dai vari incendi susseguitesi negli ultimi anni.

Adesso, conclude il sindaco, aspettiamo la notifica del decreto e poi si inizieranno le operazioni amministrative che porteranno alla realizzazione di quanto previsto in progetto.