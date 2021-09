Piraino – Finanziata la strada Sant’Arcangelo – Zappardino

Il Comune di Piraino ha ottenuto un finanziamento nell’ambito dei contributi per l’anno 2021 per la realizzazione di opere pubbliche relative alla messa in sicurezza del territorio.

In una prima fase, il 23 febbraio 2021 “I lavori di messa in sicurezza dell’ammodernamento della strada esterna Sant’Arcangelo, Iliti, Serromartini, Cava, Zappardino” , per l’importo complessivo di 919 mila euro erano state inserite tra le opere ammissibili a finanziamento. L’incremento delle risorse disponibili, giorno 6 settembre 2021, ha consentito lo scorrimento della graduatoria delle opere ammesse e quindi il definitivo finanziamento dell’intervento.

L’istanza era stata presentata alla fine del 2020.

I lavori prevederanno la sistemazione della pavimentazione stradale su tutto il percorso, la realizzazione di muretti anche allo scopo di allargare la sede rotabile, e l’istallazione di barriere di sicurezza.

Il sindaco di Piraino – Maurizio Ruggeri – si ritiene “molto soddisfatto per l’obbiettivo raggiunto. Era un risultato da tanti anni atteso ed auspicato dalla popolazione che risiede in quel versante e da tutto il paese di Piraino”.