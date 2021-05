Piraino – Cristian Barresi si dimette da vice presidente del Consiglio Comunale

Egregi Presidente del Consiglio, Sindaco, Assessori, Colleghi Consiglieri, e ultimi, ma non ultimi, cittadini Pirainesi scrivo queste poche righe per comunicarVi che per motivi prettamente lavorativi, sono costretto, mio malgrado, a rassegnare le dimissioni con effetto immediato dalle attuali cariche politiche da me ricoperte. Ringrazio tutta l’ Amministrazione per il sostegno e la fiducia riservatami. Questi anni hanno contribuito alla mia crescita personale e mi hanno permesso di conoscere a fondo la splendida comunità Pirainese. Ho messo il massimo impegno nel mio ruolo di consigliere e Vice Presidente del Consiglio e spero d’aver fatto un buon lavoro.

Concludo ringraziando ancora una volta tutti gli elettori che quattro anni fa mi hanno accordato la preferenza, concedendomi l’onore e l’onere di rappresentarli. Mi scuso di non poter portare a termine l’incarico affidatomi, ma cause di forza maggiore mi obbligano a fermarmi e a non correre questa gara fino all’arrivo.

Grazie per tutto e Buon Lavoro.

Cristian Daniele Barresi

Vice presidente del Consiglio Comunale di Piraino