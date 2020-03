Piraino – Coronavirus, i provvedimenti dell’amministrazione

Questa mattina il Comandante della Polizia Municipale, in presenza del Vicesindaco, si è recato presso i vari domicili delle persone che, rientrate nel nostro comune nei giorni scorsi dalle regioni del Nord, si trovano in quarantena volontaria e precauzionale, constando che tutti stanno rispettando il protocollo e le disposizioni e pertanto non vi sono motivi di preoccupazione. Nello stesso tempo, la squadra di primo soccorso del gruppo di protezione civile del comune di Piraino sta lavorando per garantire il recapito a domicilio dei beni alimentari necessari.

Inoltre, nella giornata di oggi il Sindaco ha emanato tre importanti provvedimenti. Il primo contenente un avviso rivolto alla cittadinanza che riassume, alla luce dell’ultimo decreto che ha esteso a tutta Italia lo stato di zona rossa, le misure e i comportamenti che tutti i cittadini pirainesi dovranno tenere sino al 3 Aprile. Il secondo provvedimento dispone, invece, la chiusura al pubblico degli uffici comunali, al fine di limitare gli spostamenti e i contatti al fine di prevenire ogni possibilit√† o diffusione di eventuali contagi. Naturalmente gli uffici continueranno a lavorare e saranno garantiti i servizi essenziali, ci si potr√† infatti rivolgere ad essi telefonicamente e tramite preventiva prenotazione.

Mentre il terzo provvedimento ha cristallizzato all’interno di un’ordinanza tutte le raccomandazioni, i divieti, gli obblighi rivolti a cittadini e attivit√† commerciali in merito ai comportamenti da tenere sino al 3 Aprile. Ricordando, inoltre, che i cittadini o i turisti che entrano nel territorio di Piraino e che provengono da zone a rischio o dalle altre Regioni d’Italia hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al Comune di Piraino, all’Asp e al proprio medico di base, raccomandando infine a tutti il rispetto delle precauzioni e delle norme igieniche da tenere.

√ą un momento particolarmente delicato per tutta l’Italia, ma √® fondamentale rispettare le regole senza farsi prendere dal panico. L’Amministrazione, in costante contatto con tutte le istituzioni, √® a lavoro per garantire il massimo controllo e la massima diffusione delle informazioni, che si susseguono velocemente, a tutta la cittadinanza.

Con la collaborazione di tutte le istituzione e di tutti i cittadini l’Italia e Piraino supereranno anche questo momento.