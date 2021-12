Piraino – Cipriano: “Un Sindaco con la casa abusiva è un vanto !”

√ą appena uscito il comunicato (ndr vedi comunicato) del Sindaco Maurizio Ruggeri al quale chiaramente replicher√≥ domani stesso, in modo da superare questo labile tentativo di distorcere l’attenzione dal fallimento politico-amministrativo della sua amministrazione. Anticipo che chiunque pu√≤ guardare le immagini della seduta in questione riprese con il telefonino di propriet√† del Sindaco che, casualmente, si interrompono laddove dovrebbero ‘documentare’ quanto da lui asserito piuttosto che qualcos’altro che lo smentirebbe categoricamente.. che causalit√† il taglio delle immagini!¬†

Detto questo ritengo pure io doveroso l’intervento del Prefetto e non solo, soprattutto perch√© avuta contezza e constatata la condizione di abusivismo edilizio dell’abitazione di cui l’Ing. Maurizio Ruggeri √® comproprietario (e in cui vive!), stranamente e diversamente dai normali cittadini pirainesi il procedimento amministrativo e sanzionatorio nei suoi confronti si √© interrotto e, ad oggi, rispetto tale condizione di grave abusivismo, non sono state notiziate le Autorit√† competenti, n√© sono stati emessi provvedimenti di demolizione ovvero di pagamento di sanzioni pecuniarie come prevede la legge e come √© stato fatto con tutti gli altri cittadini pirainesi.

√Č evidente che c’√® un problema di ordine pubblico non solo in Consiglio Comunale (ammesso e non concesso che sia provata la ricostruzione dei fatti come comunicata alla stampa dal Sindaco, oppure se dai medesimi fatti componenti l’Amministrazione Ruggeri hanno leso, direttamente e/o indirettamente, la reputazione ed il decoro di terzi), ma soprattutto all’interno degli uffici dove le azioni amministrative non procedono in egual modo per tutti i pirainesi.

Un Sindaco con la casa abusiva è un vanto ! Un Sindaco sopra la legge è un doppio vanto !

Salvatore Cipriano – Consigliere di Piraino