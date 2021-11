Bitumazione delle strade comunali a Piraino – Ruggeri: “Un intervento necessario”

È partita stamattina la bitumazione delle strade comunali più ammalorate.

L’avvio dei lavori è partito con l’intervento sulla Piraino – Pineta – San Costantino, una via di comunicazione fondamentale che collega tutta la zona alta del paese.

Un intervento necessario sottolinea il sindaco Ruggeri: “la situazione del tratto di strada era ormai divenuta di grande pericolo per gli automobilisti e per i tanti ciclisti che la percorrono quotidianamente”.

Successivamente i lavori proseguiranno in altre zone del territorio, tra cui la via del Mercato a Gliaca (zona del campo sportivo) e su alcuni tratti della via Garibaldi (Fiumara).

I lavori sono eseguiti in attuazione del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade del territorio portato avanti dalla Giunta Comunale di concerto con l’Assessore alla Viabilità Natalino Domianello. Il Sindaco, infine, precisa: “Sappiamo bene che la maggior parte delle strade del territorio necessitano di interventi di bitumazione o sistemazione di buche, il nostro impegno è quello di sistemare quante più strade possibili, con la consapevolezza che non sarà un’impresa facile, ma chiediamo ai cittadini di avere pazienza e fiducia in noi, poiché anche il prossimo anno il ministero ci ha assegnato altre risorse che ci permetteranno di intervenire su altre vie del territorio comunale. Piraino è un comune a vocazione turistica e oltre che avere strade sicure per i nostri concittadini dobbiamo fare in modo che lo siano anche per quanti decidono di passare qui le loro vacanze o vengono anche per semplici eventi sportivi”.