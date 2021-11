Piraino – Bilancio approvato dalla Giunta Municipale: attività programmate

Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di installazione presso la scuola L. Da Vinci di Gliaca della tettoia che dal cancello esterno porta all’ingresso del plesso.

Un’opera attesa da tempo da genitori e bambini e fortemente voluta e sostenuta anche dai consiglieri di maggioranza, che hanno richiesto lo stanziamento delle somme nel bilancio dello scorso anno.

Inoltre, nelle scorse settimane è stato approvato dalla Ginta Municipale il bilancio di previsione 2021/2023 che presto sarà al vaglio del consiglio comunale.

Diverse sono le opere e le attività che l’amministrazione, tramite l’approvazione dello strumento finanziario, intende perseguire: l’esternalizzazione, anche quest’anno, della manutenzione delle aree verdi principali e della gestione degli impianti fognari, la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica per il campo di calcetto di Gliaca, interventi di manutenzione straordinaria sull’acquedotto e sui serbatoi degli impianti idrici.

Si garantirà il trasporto scolastico anche nei centri urbani di Gliaca e Piraino (richiesta venuta dalle mamme e dai consiglieri comunali di maggioranza), nonché la refezione scolastica. Si sono previste delle somme, ulteriori rispetto al finanziamento, per completare i lavori nella zona circostante la Torre Saracena e renderla così nuovamente fruibile a tutti i cittadini.

Altre risorse sono state destinate all’arredo urbano e alla manutenzione degli immobili comunali ed infine sono state allocate in bilancio le somme per acquistare il terreno adibito al ricovero delle barche, della zona Canneto, così da emanare, in breve tempo, un bando per individuare un gestore, come fatto da altri comuni vicini.