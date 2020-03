Piraino – Attivazione del servizio di trasporto solidale

L’Amministrazione Comunale del Comune di Piraino intende promuovere il benessere dei propri¬†cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attivando un sistema di interventi in campo sociale¬†destinati a rimuovere le situazioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana.

Per la tipologia del servizio in oggetto si √® fatto seguito ai¬†principi dell’art. 26 comma 2, Legge n.¬†104 del 05/02/92 (i comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalit√† di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi¬†pubblici) per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Piraino che siano anziani, disabili, pazienti oncologici, minori a carico del servizio sociale comunale o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e/o non possano utilizzare i mezzi pubblici.

Gli interessati, o un loro delegato, possono richiedere il servizio presentandosi, nei giorni di¬†apertura al pubblico, presso l’ Ufficio di Segretariato Sociale, compilando l’apposito modulo di¬†richiesta gi√† predisposto cui verr√† allegata l’eventuale certificazione medico-specialistica e ogni¬†altra informazione utile all’organizzazione tecnica del servizio.

L’ accesso al servizio pu√≤ avvenire anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale comunale.

Nel modulo di accesso al servizio di trasporto solidale dovranno essere dichiarati da parte del richiedente:

i dati anagrafici,

la situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento,

la mancanza di una rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire alla mancanza di familiari,¬†l’impossibilit√† ad utilizzare i mezzi pubblici,

di conoscere ed accettare le linee guida.

Inoltre, alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validit√†¬†relativa alle condizioni economico-patrimoniali.

La richiesta di accesso al servizio deve pervenire all’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune¬†con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per la richiesta di trasporto, fatto salvo i casi¬†urgenti e inderogabili, al fine di consentire lo svolgimento dell’iter burocratico, le verifiche da¬†effettuare e l’organizzazione del servizio.

Il Comune, tramite i dipendenti degli uffici preposti, pu√≤ compiere i necessari accertamenti per la¬†verifica del bisogno in considerazione del fatto che l’ammissione al servizio pu√≤ avvenire solo in¬†caso di effettiva e comprovata necessit√† e in mancanza di alcuna soluzione alternativa.