Piraino – Arrestato 77enne, lite in famiglia durante il pranzo del 1° maggio

Nella giornata di ieri 1° maggio, i carabinieri della Stazione di Piraino, allertati sull’utenza telefonica di emergenza 112, sono intervenuti a Gliaca di Piraino ove era stata segnalata una lite all’interno di un’abitazione.

Giunti sul posto, i militari hanno bloccato ed arrestato in flagranza di reato di lesioni personali aggravate G.A., 77enne che, durante il pranzo, aveva colpito ripetutamente con un’asta di ferro il figlio 35enne, a seguito di una discussione scaturita per futili motivi. Il giovane, fortunatamente non ferito in modo grave, riusciva a fuggire dall’abitazione mentre l’uomo, in stato di agitazione, si avventava anche sulla moglie 72enne, intervenuta a difesa del figlio, colpendola in diverse parti del corpo. La donna riusciva a rifugiarsi sul balcone di casa per chiedere aiuto.

I militari intervenuti hanno ricostruito i fatti arrestando l’uomo ed hanno richiesto dei sanitari del 118 che hanno trasportato la donna ed il figlio presso l’Ospedale di S. Agata Militello per essere sottoposti ad accertamenti sanitari.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Patti, è stato condotto presso un’altra abitazione nella sua disponibilità e sottoposto al regime di arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.